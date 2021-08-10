بـ 1300 جنيه شهريا.. طرح باكيات بسوق الزاوية الحمراء بنظام حق الانتفاع (9 تخصصات)

كتب- محمد نصار:

أعلنت إدارة الأسواق الحرة بحي الزاوية الحمراء عن تواجد باكيات شاغرة بسوق الزاوية الحضاري والكائن بشارع الشركات بجوار مستشفى اليوم الواحد.

وبحسب الإعلان، يتم طرح باكيات بالدور الأرضي بمساحة 12.5 م2 بحق انتفاع شهري 1300 جنيه + 3 أشهر تأمين.

كما يتم طرح باكيات بالدور الثاني والثالث بمساحات أقل تبلغ 6.25 م2، وحق الانتقال الشهري 533 جنيها + 3 أشهر تأمين.

ويكون نشاط الباكيات المطروحة للإيجار في مجالات: الملابس، الأحذية، المفروشات، البقالة الجافة، العطارة، المنظفات، اكسسوارات الموبايل، اكسسوارات حريمي، أدوات منزلية.

المستندات المطلوبة:

1- صورة من الرقم القومي.

2- بحث حالة من الشئون الاجتماعية.

3- برنت تأمين من التأمينات.

4- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لحي الزاوية الحمراء.

5- حافظة بلاستيك.