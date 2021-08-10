عدم انتظام الدورات وارتفاع التكلفة.. اتحاد الغرف يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق حاليًا.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، من الأسباب الرئيسي أدت إلى ارتفاع أسعار الدواجن وذلك بسبب نفوق عدد كبير من الطيور والدواجن.

وأشار إلى أن عدد من أصحاب المزارع والمربين تقدموا بشكاوى من تضررهم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مؤخرًا، مؤكدًا أن منظومة الثروة الداجنة تحتاج إلى إجراءات حكومية لحل تلك المشكلات.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدية للكيلو في المزارع ما بين 35 و 36 جنيهًا، وتباع بأعلى من السعر بحوالي 5 جنيهات في الأسواق

وأضاف عبدالعزيز السيد، في تصريحات لمصراوي، أن ارتفاع أسعار الدواجن البلدي بفارق 7 جنيهات على المستهلك، بسبب عدم انتظام الدورات الإنتاجية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف والمياه والكهرباء، مقارنة بالدواجن البيضاء التي لا تستغرق أكثر من 33 يومًا.

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة، تراجع أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أغلب مزارع تسمين الدواجن منشأة بالنظام المفتوح الشبابيك والستائر وهذا ما يعرض الدواجن لخطر النفوق بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، لمصراوي: "سبق وحذرنا وطلبنا من المربين التوجه للنظام المغلق، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم المربي بقروض 5% للتحول من النظام المفتوح إلى المغلق".

وتنتج مصر مايقرب من 1.4 مليار دجاجة سنويًّا، 70% منها يتم إنتاجها من صغار المربين، ويتبعون النظام التقليدى المفتوح فى التربية، ما يسهم فى انخفاض الإنتاجية، خاصة مع عدم وجود سعرعادل، وكذا بسبب موجة الحر الشديدة، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج.