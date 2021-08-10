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"سياحة النواب": عودة الرحلات الروسية تساهم في النهوض بالسوق المصري

03:00 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
"سياحة النواب": عودة الرحلات الروسية تساهم في النهوض بالسوق المصري

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الروسية

(مصراوي):

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن استئناف روسيا حركتها الجوية مرة أخرى لمصر، واستقبال أول رحلة لمدينة الغردقة تقل 300 راكب قادمة من موسكو، اليوم الاثنين بعد توقف دام 6 سنوات، سيكون مردودها إيجابي على السوق المصري.

وأضاف البرلماني في تصريحات صحفية، أن هذا القرار تأثيره جيد على العاملين في القطاع السياحي، وذلك باعتبار أن السياحة الروسية تمثل نسبة غير قليلة بالمرة من إجمالي عدد سياح مصر، حيث كانت تمثل نسبة تفوق 30% قبل قطعها ووقفها المرة الأخيرة.

وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدني النائب عمرو هندي، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشة قوية للقطاع السياحي المصري، على الرغم من التأثيرات السلبية التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا، حيث أنه من أكثر القطاعات التي تضررت بشكل كبير ولكن بفضل ما بذلته الدولة من جهود لاستعادة السياحة عافيتها ورونقها مرة أخرى.

ولفت النائب عمرو هندي، إلى أن عودة السياحة الروسية، سبقه مجهود كبير تمثلت في تدريب العاملين بالقطاع، والرقابة على إجراءات السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الأمر بحزم، وبالتالي كانت هناك حالة اطمئنان من دولة روسيا بشأن مقصدها السياحي مصر.

الرحلات الروسية عمرو هندي السياحة مجلس النواب

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