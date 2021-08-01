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"مصر العليا للكهرباء": وقف شحن العدادات مسبوقة الدفع في 4 محافظات

06:50 م الأحد 01 أغسطس 2021
"مصر العليا للكهرباء": وقف شحن العدادات مسبوقة الدفع في 4 محافظات

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

كتب- أسامة علي:

أعلنت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بنطاق محافظات (أسون / الأقصر/ قنا / سوهاج) توقف برنامج شحن العدادات مسبوقة الدفع، مساء اليوم الأحد، لمدة 4 ساعات.

وقالت شركة مصر العليا، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" سيتم وقف شحن العدادات مسبوقة الدفع، سواء من مراكز الشحن أو منافذ الدفع الإلكتروني (فوري & إي فاينانس)، اليوم الأحد الموافق أول أغسطس، الساعة العاشرة مساء ولمدة 4 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة.

وطالبت الشركة، المشتركين اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل هذه الفترة، موجهة اعتذارًا عن أي إزعاج للمشتركين.

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء العدادات مسبوقة الدفع الكهرباء فيسبوك

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