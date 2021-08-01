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محافظ القاهرة يقرر خفض تنسيق الثانوي العام لـ230 درجة

06:25 م الأحد 01 أغسطس 2021
محافظ القاهرة يقرر خفض تنسيق الثانوي العام لـ230 درجة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022 من 235 درجة إلى 230 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

خالد عبدالعال تنسيق الثانوية العامة مديرية التربية والتعليم وزارة التربية و التعليم الثانوية العامة

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