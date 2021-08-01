محافظ القاهرة يقرر خفض تنسيق الثانوي العام لـ230 درجة

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2021/2022 من 235 درجة إلى 230 درجة، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم انه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لاعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.