بينها الإدراج على قوائم الإرهاب.. 4 حالات لفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلاميا بقانون فصل الإخوان.

أسباب فصل العامل بغير الطريق التأديبي

نص القرار على إضافة المادة 1 مكررا إلى بنود القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ونصت المادة 1 مكررا المضافة حديثا، على أن لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التالية:

1- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

2- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

3- إذا فقد الثقة والاعتبار.

4- إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز اللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي:

- الوزارات.

- المصالح الحكومية.

- وحدات الإدارة المحلية.

- الهيئات العامة.

- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

- العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.

- العاملون بشركات القطاع العام.

- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.

- الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.