اطمَئنوا.. شوقي لأولياء الأمور: الطلاب الغشاشون لن يحرزوا مجاميع كبيرة

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردًّا على المشككين في مصداقية امتحانات الثانوية العامة، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "لا يخفى على أحد ما نتعرض إليه في امتحانات الثانوية العامة الحالية من محاولات مستميتة للتشكيك في مصداقيتها، عن طريق ادعاء يومي بتسريب الامتحانات ثم نشر وتصوير صفحات الغش الإلكتروني، ثم النغمة الجديدة التي تدَّعي تغيير النتيجة مقابل أموال!".

وطمأن وزير التعليم أولياء أمور الطلاب المجتهدين، بأن الغشاشين لن يحرزوا مجاميع كبيرة كما يتم الادعاء، ونحن صححنا الإجابات لكثير من المواد ولم ينجحوا في هذا؛ نظرًا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات.

وأضاف الوزير أن المراقب الجيد للأحداث سوف يدرك ببساطة أن الإمعان في نشر صور امتحانات، رغم عقوبات الطلاب الكبيرة، يستهدف إثارة البلبلة والتشكيك أكثر من استهدافه النجاح؛ لأن الغشاش عادة لا يشهر بنفسه أو يفضحها وإنما تنظيمات أكبر هي من تسعى لهذا.

وأشار شوقي إلى أن كل الادعاءات المنتشرة عن تغيير النتائج كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة، داعيًا الجميع بعدم تداولها أو الوقوع فيها، مضيفًا: "كل ما يُقال عن أوراق الإجابة والتيكيت وتغيير النتائج كذب وبهتان".