نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.. ما موعد تصحيح امتحانات نهاية العام؟

كتب - محمود مصطفى:

أنهى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها "علمي ـ أدبي"، امتحانات نهاية العام، التي انتهت اليوم بمادة التفسير.

وقال الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية يبدأ بعد غد الثلاثاء، بـ 16 مركزا على مستوى الجمهورية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف داوود في تصريحات لمصراوي، أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها، أدوا امتحانات نهاية العام، بنظام بوكليت، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة بجميع اللجان، ولم تحدث أي مشكلات تذكر.

ولفت داوود، إلى أنه لم ترد أي شكاوى حتى الآن من الامتحانات، بخلاف بعض الشكاوى القليلة لطلاب العلمي من طول امتحان مادة الديناميكا، وعدم مناسبتها للوقت.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) بالقسم الأدبي، و(38719) في العلمي، يؤدون الامتحانات في 609 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعد الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، و(16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.