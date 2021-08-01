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"قوى عاملة النواب" تكشف موعد مناقشة قانون العمل

02:00 ص الأحد 01 أغسطس 2021
"قوى عاملة النواب" تكشف موعد مناقشة قانون العمل

النائبة سولاف درويش

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه من المرتقب أن يناقش قانون العمل ضمن أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، على أن يكون ضمن أولويات اللجنة حال إحالة القانون إليها.

وأوضحت سولاف في تصريحات خاصة، أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في قانون العمل، مشيرة إلى أنه ضمن حزمة القوانين التي أحيلت لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الماضي.

وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ قانون العمل الجديد، بعدما أحال مجلس النواب مشروع القانون إليها.

يذكر أن القانون ذاته سبق أن تمت مناقشته في مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة في فصله التشريعي الأول الماضي، إلا أنه لم يقر بشكل نهائي وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالي.

لجنة القوى العاملة مجلس النواب قانون العمل سولاف درويش

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