Masrawy logo white

تزن 150 طنًا.. العربية للتصنيع: وصول أحدث ماكينات تشكيل المعادن في العالم لميناء الإسكندرية

01:35 ص الأحد 01 أغسطس 2021
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة

كتب- محمد سامي:

قالت الهيئة العربية للتصنيع، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة في مجال السكك الحديدية وتكليف الهيئة العربية للتصنيع بتطوير وتحديث خطوط إنتاج مصنع سيماف بأحدث الآلات والمعدات، وصلت أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن، التي تعمل بنظام التحكم الرقمي إلى ميناء الإسكندرية، حيث تعد إحدى أحدث 8 ماكينات مرقمنة حديثة في العالم.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، إنه سيتم نقل الماكينة من ميناء الإسكندرية إلى مقر مصنع سيماف بواسطة 22 ناقلة ثقيلة حيث تزن الماكينة 150 طنًا على أن يتم تركيبها وتشغيلها بواسطة مجموعة من الخبراء الألمان من شركة "دي إم جي موري" الألمانية ومعهم فريق من المتدربين المتميزين من مصنع سيماف، ويستغرق تركيب الماكينة 72 يومًا.

الهيئة العربية للتصنيع السيسي الصناعة ماكينات تشكيل المعادن التكنولوجيا الصناعية الحديثة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل ننشر حركة تنقلات ضباط مباحث القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا