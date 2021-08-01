تزن 150 طنًا.. العربية للتصنيع: وصول أحدث ماكينات تشكيل المعادن في العالم لميناء الإسكندرية

كتب- محمد سامي:

قالت الهيئة العربية للتصنيع، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة في مجال السكك الحديدية وتكليف الهيئة العربية للتصنيع بتطوير وتحديث خطوط إنتاج مصنع سيماف بأحدث الآلات والمعدات، وصلت أحدث وأكبر ماكينات تشغيل وتشكيل المعادن، التي تعمل بنظام التحكم الرقمي إلى ميناء الإسكندرية، حيث تعد إحدى أحدث 8 ماكينات مرقمنة حديثة في العالم.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، إنه سيتم نقل الماكينة من ميناء الإسكندرية إلى مقر مصنع سيماف بواسطة 22 ناقلة ثقيلة حيث تزن الماكينة 150 طنًا على أن يتم تركيبها وتشغيلها بواسطة مجموعة من الخبراء الألمان من شركة "دي إم جي موري" الألمانية ومعهم فريق من المتدربين المتميزين من مصنع سيماف، ويستغرق تركيب الماكينة 72 يومًا.