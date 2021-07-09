جابر طايع ناعيًا جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية

كتب- محمود مصطفى:

نعى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بمزيد من الرضا بقضاء الله، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وقدم طايع، خالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة الفقيدة، قائلا: "السيدة جيهان السادات تُعد رمزًا وطنيًا، وقفت إلى جوار زوجها الرئيس الراحل في أشد وأصعب الظروف التي مرت بها البلاد".

وتوجه رئيس القطاع الديني، بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد السيدة جيهان السادات برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.​