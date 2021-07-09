Masrawy logo white

جابر طايع ناعيًا جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية

10:28 م الجمعة 09 يوليه 2021
جابر طايع ناعيًا جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية

الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

نعى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بمزيد من الرضا بقضاء الله، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة.

وقدم طايع، خالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة الفقيدة، قائلا: "السيدة جيهان السادات تُعد رمزًا وطنيًا، وقفت إلى جوار زوجها الرئيس الراحل في أشد وأصعب الظروف التي مرت بها البلاد".

وتوجه رئيس القطاع الديني، بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد السيدة جيهان السادات برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.​

جابر طايع القطاع الديني وزارة الأوقاف المرأة المصرية جيهان السادات محمد أنور السادات

الخبر التالى:

مايا مرسي: السيسي يقدم دعما مستمرا لقضايا المرأة محلياً ودولياً

كورونا.. لحظة بلحظة

155

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا