"هام للغاية وفوري".. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بشأن تطعيم شلل الأطفال (مستند)

كتب - أحمد جمعة:​

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من التعليمات الجديدة إلى مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، بشأن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقال خطاب أرسله رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور علاء عيد إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، وحصل عليه مصراوي، إن تلك التوجيهات تأتي في إطار خطة وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفي إطار مستجدات الوضع الوبائي العالمي للمرض، والذي شهد زيادة كبيرة في عدد حالات المرض المسجلة عالمياً خلال السنوات الأخيرة، واستمرار إعلان المرض كطارئة صحية تثير قلقا دولياً.

وشملت التعليمات الجديدة لوزارة الصحة، تنفيذ مسح شامل للأطفال أقل من 5 سنوات، ومراجعة حالتهم التطعيمية لجميع الجرعات الروتينية، ووضع جدول فوري للأطفال المتخلفين عن التطعيم لاستكمال جرعاتهم.

وقال الخطاب، إن مصر أدرجت 3 جرعات من طعم سولك ضمن التطعيمات الإجبارية عند اتمام الطفل عمر شهرين و4 و6 أشهر بداية من فبراير 2021، وجرعة من طعم سولك عند اتمام الطفل 4 أشهر بداية من 22 يوليو 2018، يتم التنبيه مشددا أثناء تنفيذ المسح الميداني للتطعيمات الروتينية بالتأكد من استيفاء الطفل الجرعات المستحقة من طعم السولك، وتطعيمه بالجرعات المتخلف عنها فورًا حال كونه متخلف عن جرعة أو أكثر من هذه الجرعات.

ووجهت وزارة الصحة بتنفيذ مسح شامل لجميع الأطفال مواليد الفترة من 1 يناير 2016، وحتى 22 مارس 2018، للتأكد من حصولهم على جرعتي السولك الجزيني، وفي حال تخلف أي طفل عن أي جرعة من هاتين الجرعتين يتم تطعيمه على الفور بجرعة من طعم سولك 0.5 سم، حقنا بمنتصف الجزء الخارجي للعضلة الأمامية للفخذ اليسرى.

كما وجهت الوزارة بمراجعة نسبة التغطية خلال النصف السنوي من عام 2021، ومقارنتها بالنصف السنوي من عام 2020 على جميع الإدارات، وتكليف الإدارات الصحية بتنفيذ ذات المقارنة على مستوى جميع وحداتها، على أن يتم وضع خطة تصحيحية فورية لجميع الوحدات والإدارات التي بها انخفاض في نسب التغطية الروتينية.

وبحسب الخطاب، فإنه يتم التشديد على الإدارة الوقائية بالمديريات بتنفيذ التعليمات خلال أسبوعين، على أن يُرسل تقريرا مفصلا فور الانتهاء من الإجراءات مرفقا به البلاغ النهائي لمن تم تطعيمه.​