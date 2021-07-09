إقبال كبير على حفل توقيع رواية أحمد يونس بمعرض الكتاب (صور)

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القاهرة - مصراوي:

شهد حفل توقيع رواية "نادر فودة 6 - العذراء والجحيم"، للكاتب أحمد يونس، إقبالا كبيرا من عشرات الشباب الذين اصطفوا في طوابير طويلة انتظار لبدء حفل التوقيع بعد قليل بحضور أحمد يونس.

وأعلن الإعلامى أحمد يونس، تنظيم حفل توقيع لروايته الجديدة "نادر فودة 6 - العذراء والجحيم"، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ52، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، فى تمام الخامسة والنصف مساءً.

كما يوقع "يونس" العدد الجديد من السلسلة الشهرية التى أطلقها منذ بداية العام الحالى "خبايا"، بالإضافة لإصدار خاص عبارة عن مجلد يضم 5 أعداد، يصدر عن دار سما للنشر والتوزيع.

وأكد يونس اعتزازه بوجود الراديو 9090 كراعى إعلامى حصرى للرواية للسنة الخامسة على التوالى، إلى جانب رعايتها الإعلامية لسلسلة "خبايا".