مايا مرسي تدعو أفغانستان للانضمام لمنظمة تنمية المرأة

كتبت - نور العمروسي:

دعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، دولة افغانستان إلى الانضمام لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قائلة " إن في هذا الوقت من التاريخ لابد أن نتضامن كنساء في المنطقة للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتنا الاسلامية".

جاء ذلك اليوم خلال لقائها حسينة صافي وزيرة شئون المرأة في افغانستان وذلك على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لمنظمة التعاون الاسلامي والتي عقدت في العاصمة الادارية بالقاهرة واختتمت أعمالها أمس الخميس.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالوزيرة الأفغانية في مصر، مؤكدة حدوث طفرة في حقوق المرأة المصرية في السنوات القليلة الماضية في ضوء دعم القيادة السياسية لها ومساندة حصول المرأة علي حقوقها، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية هو عامل اساسي في التقدم في ملف تمكين المرأة.

وقالت إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، بتحمل مصر لتسديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في «منظمة تنمية المرأة» ،سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام.

ومن جانبها، أعربت حسينة صافي وزيرة شئون المرأة في افغانستان عن سعادتها بالتواجد في مصر مع شقيقاتها من الدول الاسلامية، موجهة الشكر لمصر نيابة عن افغانستان حكومة وشعبا بشكل عام ونساء افغانستان بشكل خاص على هذه الدعوة الكريمة وكرم الضيافة والترحاب الذي وجدوه في مصر.

وقالت وزيرة شئون المرأة في افغانستان " إننا بحاجة الي معرفة كيفية التعامل ما بعد كوفيد-١٩، وأهمية دعم ملف المرأة المسلمة "، مشددة على ضرورة التنسيق بين النساء في الدول الإسلامية والتعاون الاقليمي والدولي، والعمل علي تبادل التجارب والبناء عليها.

وأضافت " لدينا نساء في المجتمعات الاسلامية متميزات في كافة المجالات، فالنساء المسلمات قمن بالكثير خلال التاريخ، وهن قادرات على صنع تغيير في مجتماعتنا".

وأكدت الدعم القوي للرئيس الافغاني للمرأة على كافة الأصعدة وقيامه بالعديد من المبادرات لأول مرة في تاريخ افغانستان، قائلة" إن المراة الأفغانية مستمرة في كفاحها من اجل التخلص من العادات والأفكار السلبية عن المرأة المتبقية من العهود السابقة ".