بدء التسجيل الإلكتروني غدا.. شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

كتب – أسامة علي:

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل (ضباط محاربين) ولصالح الكلية البحرية للعمل (ضباط بحريين).

وحددت القوات المسلحة، الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا كالآتى :

الكلية الحربية :

تقبل التخصصات الآتية : تربية رياضية / تجارة/ حقوق / زراعة , لغات ( إنجليزى / عبرى / روسى / فرنسى / صينى ) , علوم ( جميع التخصصات ) , حاسبات وتكنولوجيا المعلومات , ألسن ( جميع التخصصات ) , لغات وترجمة ( جميع التخصصات ) , إقتصاد وعلوم سياسية , الإعلام والصحافة , الآداب ( إعلام – علم نفس ) , بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقديرجيد فأعلى , وألا يزيد السن فى 1/11/2021 عن 24 سنة , وأن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2021 أو عام 2020 فقط , وتكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام ميلادى .

الكلية البحرية :

تقبل تخصصات الهندسة ( هندسة الحاسبات / هندسة كهرباء قوى / هندسة ميكانيكا قوى / هندسة الإتصالات والإلكترونيات / هندسة ميكاترونيك / هندسة بحرية " بناء سفن " / تخصصات الهندسة التطبيقية " تقنية النانو " , ولا يتم قبول خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص "هندسة بحرية وبناء سفن" فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأعلى , وألا يزيد السن في 1/11/2021 عن 25 سنة .

تخصصات العلوم ( علوم فلك / علوم أرصاد جوية / علوم فضاء / علوم فيزياء / علوم رياضيات /علوم حاسبات / علوم كيمياء / علوم بحار ) , تخصصات التربية ( فيزياء / كيمياء / رياضيات ) , بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات , بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير جيد فأعلى، وألا يزيد السن فى 1/11/2021 عن 24 سنة , وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادى .

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس.

ألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى .

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعى بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2021 أو عام 2020 ( فقط ) .

أن يكون الطالب مقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف .

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك .

أن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية .

ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية .

ألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم ( عدا الكلية الجوية فقط يسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى ) .

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية .

أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة فى نفس العام فى حالة عدم إجتياز الإختبار.

أن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من إرتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز .

أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية و الاختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) وكذلك إختبار المعلومات العامة.

أن يجتاز الطالب بتفوق الإختبار التفضيلى ( اللغة الإنجليزية – الحاسب الآلي ).

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل ( التحاليل التخصصية المتقدمة ).

يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع .

أن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية .

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا – الأكاديميات ).

أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى.

يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

اجتياز السباحة شرط خاص باختبارات الكلية البحرية.

اقرأ أيضا:

بدء التسجيل الإلكتروني غدا.. تعرف على موعد سحب ملفات التقديم للكليات والمعاهد العسكرية