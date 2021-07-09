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بعد قليل.. أداء صلاة الجنازة على جيهان السادات من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول

04:08 م الجمعة 09 يوليه 2021
بعد قليل.. أداء صلاة الجنازة على جيهان السادات من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول

جنازة السيدة جيهان السادات

كتب – أسامة علي:

يؤدي بعد قليل، العشرات من المواطنين صلاة الجنازة على جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موعد ومكان جنازة السيدة جيهان السادات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، الجمعة، أنه ستقام مراسم الجنازة للسيدة "جيهان السادات" في تمام الساعة الثالثة عصرًا، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وقال المصدر، إنه سيتم دفن جثمان السيدة "جيهان السادات"، بمقابر الأسرة بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، عقب أداء صلاة الجنازة عليها من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، بعد صلاة العصر.

توفيت اليوم الجمعة، "جيهان السادات" قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة "جيهان السادات"، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة "جيهان السادات" وسام الكمال.

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