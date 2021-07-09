استكمال مسيرة زوجها.. مصدر بأسرة الرئيس الراحل يكشف وصية "جيهان السادات" قبل رحيلها

كتب- حاتم أبوالنور:

كشف مصدر من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن وصية السيدة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز 88 عامًا، بالمركز الطبي العالمي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، الجمعة، إن السيدة جيهان السادات أوصت أبناءها وأحفادها باستكمال مسيرة الخير التي كانت تسير فيها، ودعم البسطاء والفقراء والمحتاجين؛ استكمالا لمسيرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأشار المصدر، إلى أن السيدة جيهان السادات أوصت بالتوسع في عمل الخير سواء على مستوى المحافظات، أو في قرية ميت أبوالكوم بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وتوفيت اليوم الجمعة، "جيهان السادات" قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراع شديد مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة "جيهان السادات"، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقد أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة "جيهان السادات" وسام الكمال.

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