مصدر: دفن جثمان جيهان السادات بمقابر الأسرة بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة

كتب - حاتم أبوالنور:

قال مصدر من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنه سيتم دفن جثمان السيدة جيهان السادات، بمقابر الأسرة بمنطقة كلية البنات بمصر الجديدة، عقب أداء صلاة الجنازة عليها من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، بعد صلاة العصر.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه يتواجد حاليا بالمركز الطبي العالمي أبناء وأحفاد السيدة جيهان السادات، وأبناء أشقاءها، استعدادا لخروج الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخير.

وأشار المصدر، إلى أن وفاة السيد جيهان السادات في يوم الجمعة، هو فضل كبير من المولى عز وجل، ويعد دليل على حبها لعمل الخير، وكانت كثيرا ما تقف بجوار الفقراء والمحتاجين.

ونوه المصدر، إلى أن السيدة جيهان السادات كانت تحب نجلها جمال كثيرا، وكانت تلقبه بـ"الأسد".



وتوفيت صباح اليوم، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، وسام الكمال.

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