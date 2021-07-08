Masrawy logo white

الجيزة: إخماد حريقين في شارع الأهرام وبولاق الدكرور (صور)

06:33 م الخميس 08 يوليه 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تلقت بلاغاً بنشوب حريق بسيارة بشارع الأهرام أمام مسجد السلام بحي العمرانية وذلك إثر وقوع ماس كهربائي بالسيارة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة حفاظاً على السلامه العامة فقد

وأضافت المحافظة، أنه تم غلق شارع الأهرام في المنطقه المؤدية لموقع الحريق، وتم إخماد الحريق بمعرفة مرفق الحماية المدنية دون وقوع أي خسائر أو إصابات وقد تم فتح الشارع أمام الحركة المرورية وذلك تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.

وفي نفس الإطار، أخمد حي بولاق الدكرور وفرق الحماية المدنية حريق نشب في بعض المخلفات بقطعة أرض فضاء بشارع ناجي العشري المتفرع من شارع أبوزيد بمتابعة من السيد عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

الحماية المدنية حريق بولاق الدكرور شارع الأهرام ماس كهربائي

الخبر التالى:

​"اتحاد المصريين بالخارج" يكشف أسباب رفض عودة العالقين في الإمارات

كورونا.. لحظة بلحظة

161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:روسيا: بوتين يرفع الحظر عن تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا