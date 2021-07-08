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رئيسا جامعة الأقصر وطيبة الجديدة يناقشان إقامة مستشفى جامعي

06:32 م الخميس 08 يوليه 2021
رئيسا جامعة الأقصر وطيبة الجديدة يناقشان إقامة مستشفى جامعي

خلال اللقاء

كتب- أحمد مسعد:

التقى المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينه الأقصر الجديدة، بالدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين جهاز المدينة والجامعة، بحضور المسئولين من الجهتين.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد أحمد، أن اللقاء تناول بحث إقامة مستشفى جامعي تتبع كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة على مساحة 5 أفدنة، وتسليم الجامعة 100 فدان، تمهيدًا لإنشاء الكليات المستقبلية التي ستضمها الجامعة بالإضافة لإقامة َملعب خماسي لكلية السياحة والفنادق. ‏

وأضاف رئيس الجهاز، أنه عقب ذلك تم إجراء جولة تفقدية لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية الجارية بكليتي التربية والعلوم بالمدينة، تمهيدًا لتشغيلهما في أقرب وقت، بجانب تفقد المواقع المقترحة لإنشاء الكليات المستقبلية بالمدينة.

جامعة الأقصر مصطفى سعيد أحمد جهاز مدينة طيبة الجديدة محمد محجوب عزوز كلية السياحة والفنادق كلية الطب

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