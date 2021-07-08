السيسي: افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الإدارية يعكس ميلاد الجمهورية الجديدة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، في العاصمة الإدارية يعكس ميلاد الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع دون تمييز.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، اليوم الخميس: "حرصت مصر على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعيات كورونا على المرأة".

وشهد الرئيس السيسي إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم في مصر، وهى أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية المرأة.

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