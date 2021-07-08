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السيسي يصل مقر افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

10:03 ص الخميس 08 يوليه 2021
السيسي يصل مقر افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مقر افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من كبار رجال الدولة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمرأة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة منظمة التعاون الإسلامي العاصمة الإدارية الجديدة

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