السيسي يصل مقر افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مقر افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من كبار رجال الدولة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للمرأة.

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