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امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول مواعيد المراجعات النهائية - بث مباشر

03:13 م الأربعاء 07 يوليه 2021
امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول مواعيد المراجعات النهائية - بث مباشر

امتحانات الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

أعلنت منصة حصص مصر، جدول بمواعيد، البث المباشر لمراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة على الصفحة الرسمية لمنصة حصص مصر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، السبت 10 يوليو الجاري، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وقالت منصة حصص مصر، إنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل مراجعة مُسبقاً، مشيرة إلى أنه يقدم المراجعات أفضل المدرسين الخبراء.

وجاء الجدول كالتالي:

الخميس 8 يوليو

لغة ألمانية - لغة عربية

الأحد 11 يوليو

اللغات الأجنبية الثانية

الثلاثاء 13 يوليو

الجبر والهندسة الفراغية

الأربعاء 14 يوليو

الجغرافيا

الخميس 15 يوليو

الكيمياء

السبت 17 يوليو

الفلسفة والمنطق

الجمعة 23 يوليو

الفيزياء

السبت 24 يوليو

التاريخ

الأحد 25 يوليو

اللغة الإنجليزية

الإثنين 26 يوليو

علم النفس والاجتماع

الثلاثاء 27 يوليو

الديناميكا

الأربعاء 28 يوليو

الأحياء

الخميس 29 يوليو

الاستاتيكا

الأحد 1 أغسطس

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