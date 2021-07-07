الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن تطعيم الأطفال والحوامل بلقاحات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قال مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة والعالمية، الدكتور إيفان هوتين، إن بعض البلدان قدمت تصريحا لتطعيم الأطفال من سن 12 إلى 18 عاما، وتوصي المنظمة بتطعيم الأطفال في هذه الفئة العمرية.

جاء ذلك في كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة اليوم الأربعاء، بشأن مستجدات جائحة "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط.

وبشأن حصول الحوامل على التطعيم، أوضح "هوتين" أن النساء الحوامل يمكن أن تتلقى اللقاح إذا كانت مخاطر تلقيه أقل من مخاطر عدم تلقيه، فمثلا إذا عانت الحامل من داء السكري أو تتعرض لمريض مصاب بالكورونا فعليها أخذ اللقاح لأن مخاطره أقل من مخاطر إصابتها بكورونا.

وحول وجود لقاح أفضل من غيره، قال: "ينبغي أن تأخذ اللقاح الذي يعرض عليك في أقرب فرصة ممكنة وبعض اللقاحات تعطى جرعة واحدة حال الاصابة بالفيروس من قبل".