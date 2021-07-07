ناشرون: السماح بحفلات التوقيع في معرض الكتاب أمر إيجابي

كتب- مصراوي:

رحب عدد كبير من الناشرين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٢، بقرار وزارة الثقافة بزيادة أعداد زوار المعرض ليصل إلى ١٤٠ ألفا في اليوم، بدلا من ١٠٠ ألف فقط، وكذلك السماح بإقامة حفلات التوقيع في أماكن مفتوحة، وهو الأمر الذي اعتبروه بمثابة قبلة الحياة لهذه الدورة الاستثنائية.

من جانبه قال الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، في تصريحات خاصة لمصراوي: هذه خطوة إيجابية، لاستغلال قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بفتح باب العمل أمام دور السينما والمسارح بنسبة ٧٠%، وهو ما تم تطبيقه على المعرض بالمثل.

وأضاف رشاد: اللجنة العليا للمعرض في حالة انعقاد دائم، وتجتمع تقريبا بشكل يومي لتدارك أي شيء، أو لتقرير أي شيء يمكن أن يسهل الأمر على الجمهور ويشجعه على الإقبال.

وواصل رشاد: تلقى اتحاد الناشرين المصريين الكثير من الطلبات والتي ستنطلق غدا الخميس، في مكان محدد تقوم إدارة مركز مصر للمعارض بتجهيزه في الهواء الطلق، لإقامة الحفلات به، دون أن يسمح بأي حفلات توقيع داخل القاعات.

أما الدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لبيت الحكمة للثقافة، فقال: إن القرارات التي اتخذتها وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعودة حفلات التوقيع وزيادة الطاقة الاستعابية إلى 140 ألف زائر، يدل على حرصهم على مصلحة الناشرين.

وأشار أحمد السعيد إلى أن حفلات التوقيع هي أكثر ما يميز معرض الكتاب، لأن شراء الكتاب يمكن من أي مكان على مدار العام، إنما المعرض هو المكان الذي يجمع هذا العدد من الكتاب والمؤلفين خاصة الشباب مع قراءهم، وأيضا يكون هناك دور يلعبه القراء محبوا كاتب ما بأن يجتمعوا يوم حفل التوقيع ويشاركون في التنظيم، مثلما رأينا العام الماضي مع المذيع والكاتب أحمد يونس وعمرو عبد الحميد وغيرهم، وذلك يشجع على ضخ دماء جديدة من الشباب في المعرض، وبوجودهم تكون القدرة الشرائية أكبر.

وأكد السعيد، أن القرارات التي تم اتخاذها بالأمس، هي في خدمة الناشرين في الأصل وليس المعرض، لأن معرض القاهرة الدولي للكتاب ناجح في الأساس، ولذلك يشكر عليهما وزيرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة للكتاب، اللذين ترجما قرارات رئيس الوزراء لإجراءات تدعم وتساعد الناشرين.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذه القرارات تأتي حرصا من الدولة على دعم صناعة النشر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وشدد على دور النشر ورواد المعرض بضرورة الالتزام بالقرارت الجديدة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية من مسافات التباعد الآمنة وارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وجهت بزيادة عدد الرحلات اليومية للمدارس والجامعات بنسبة 20%، وفتح حفلات التوقيع على أن يكون الحجز عن طريق مركز مصر للمعارض وبموافقة اتحاد الناشرين بنسخة من الكتاب على أن يتم ذلك في المناطق المفتوحة ويمنع البيع فيها.

وقد حددت الوزارة أن تبدأ حفلات التوقيع من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وشددت على استمرار قرار منع حفلات التوقيع داخل الأجنحة.