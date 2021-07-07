مسئولو الإسكان يتفقدون تنفيذ خطوط انحدار عملاقة بمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، لمتابعة أعمال تنفيذ خطوط انحدار الصرف الصحى العملاقة الجاري تنفيذها

ضمن تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، والتخلص من الكميات الزائدة من مياه الأمطار، والتى يتم تنفيذها بالتزامن مع أعمال تطوير الطرق بالتجمع الأول بالمدينة بهدف استغلال أعمال التطوير الجارية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن خطوط الانحدار الرئيسية الجاري تنفيذها تعد جزءا من مشروع الحل الآجل لتطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، وتتراوح أقطار الخطوط من(800مم

: 1800 مم ) ويتم تنفيذها بالتجمع الأول لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار على الخطوط الرئيسية المقترح تنفيذها إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس وامتداده.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن 8 شركات مقاولات تعد من كبرى الشركات التى تعمل فى مجال البنية التحتية والطرق تعمل فى تطوير ورفع كفاءة طرق ومحاور التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة لسرعة الانتهاء من الأعمال، مضيفاً أن

إجمالى أطوال هذه الطرق يصل إلى ٣٥ كم، ويستهدف زيادة عرض الحارات المرورية بين ٤ إلى ٦ حارات بكل اتجاه، بالإضافة إلى حارتي الخدمة، ويعمل هذا التطوير على رفع معدلات السيولة المرورية وربط القاهرة الجديدة بمحاور مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائرى، فضلا عن الربط

المباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تجدر الإشارة، إلى أن أعمال التطوير الجارية بالتجمع الأول، تشمل محور السادات بطول 11 كم، حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، وجارٍ تعديل المحور بتقاطعه مع محور مصطفى كامل، وأعمال تطوير محور يوسف السباعي بطول 11 كم،

حتى ربطه بطريق السويس، وكذا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي، وأعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم من الطريق الدائري وحتى مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم.