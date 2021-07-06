دار الإفتاء: اللهم وفق رئيسنا وجيشنا إلى كل خير.. واحفظ مصر ونيلها​

كتب- محمود مصطفى:

نشرت دار الإفتاء المصرية دعاءً عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، بأن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة لما فيه خير البلاد.

وقالت الدار في منشورها: "اللهم وفق رئيسنا ورجال أمننا وأبطال جيشنا إلى كل خير، واحفظ اللهم بهم مصر وشعبها ونيلها وأمنها من كل مكروه وسوء".

وحاز منشور دار الإفتاء المصرية، على الكثير من الإعجابات، ودعا المتابعين المولى عز وجل أن يوفق قادة البلاد لما فيه كل الخير.

وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.