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اليوم.. مصر للطيران تسير 62 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

03:55 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 62 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 62 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة ستسير رحلاتها اليوم، بمعدل ٥١ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، تورنتو، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، أثينا، دوسلدورف، لندن، نيويورك، باريس، روما، جنيف، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، ميلانو، البحرين، الخرطوم)، و٩ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية عودة حركة الطيران

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