من مطروح لأسوان.. اقتراح برلماني بإنشاء بوابات إلكترونية بمحطات السكك الحديدية

​تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، طالب فيه بإنشاء بوابات إلكترونية داخل جميع محطات السكك الحديدية؛ لدخول وخروج الركاب على مستوى جميع المحطات من مطروح حتى أسوان، مع الاستعانة بالكلاب البوليسية؛ لمنع تسلل أي راكب يحمل أسلحة نارية أو ممنوعات؛ خصوصًا الأسلحة والمتفجرات والمخدرات داخل القطارات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.

وطالب رمزي بإحالة الاقتراح إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس وتوجيه الدعوة إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل؛ لحضوره، مؤكدًا ضرورة مساهمة جميع المحافظات في تمويل إنشاء هذه البوابات من الموارد الذاتية للمحافظات.

وأشاد النائب بنجاح أجهزة الأمن في ضبط العديد من الممنوعات التي يحاول بعض المواطنين التسلل بها داخل القطارات، مؤكداً أن وجود بوابات إلكترونية داخل محطات السكك الحديدية سيسهل من مهمة أجهزة الأمن في كشف جميع الممنوعات؛ خصوصًا الأسلحة النارية والقطع الأثرية والمخدرات.. وغيرها من الممنوعات والمخالفات.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، تمكنت من العثور على أسلحة نارية داخل قطار أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا.

وكان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد العثور على 8 بنادق آلية وخرطوش، في إحدى عربات قطار روسي، أثناء توقفه بمحطة سكك حديد قنا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.

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