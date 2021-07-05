"التسامح الديني" .. أبرز أنشطة قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

(أ ش أ):

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

وقدم القصر للأطفال ورشة حكي بعنوان "التسامح الديني والحريات الدينية" وقصة "الصلح خير" من تأليف عبد التواب يوسف، و"القائد السمح" تأليف عبد التواب يوسف، بجانب عرض لفيلم عن "التسامح الديني في مصر القديمة".

كما قدم القصر مسابقة ثقافية للأطفال لتنمية الوعي الثقافي لدي الأطفال وتشجيعهم علي الاطلاع، بالإضافة إلى عرض للفيلم الوثائقي قاعدة 3 يوليو البحرية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.

ونظم القصر ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "ثورة 30 يونيو ثورة شعب"، وورشة للتدريب علي الاداء الحركي والفنون الشعبية مع المدرب خالد نصر الدين حسين، بجانب ورشة أشغال فنية وتدوير للخامات ، وورشة تفصيل عن كيفية عمل جاكت بدلة مدرسة ورسم الباترون الخاص به وفقرات لاكتشاف عدد كبير من مواهب الأطفال .