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تصل لـ600 جنيه.. ننشر الغرامات المقررة بالسكة الحديد للمخالفات والسلوكيات الخاطئة

03:50 م الإثنين 05 يوليه 2021
تصل لـ600 جنيه.. ننشر الغرامات المقررة بالسكة الحديد للمخالفات والسلوكيات الخاطئة

الغرامات المقررة بالسكة الحديد

كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الغرامات المقررة للمخالفات والسلوكيات الخاطئة.

وجاءت غرامة ركوب القطارات بدون تذكرة كالتالي:-

2
- 15 جنيها الضواحي.
- 20 جنيها للمميز.
- 30 جنيها الإسباني والفرنساوي.
- 40 جنيها للنوم.
- 50 جنيها الروسي.
- 100 جنيه TOP VIP.

وجاءت غرامة المخالفات والسلوكيات الخاطئة.

3
- 50 جنيها النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير.
- 50 جنيها حمل الأثقال الكبيرة التي تؤدي للمضايقة والآذى.
- 50 جنيه االعبور ما بين الأرصفة الغير مخصصة للعبور.
- 70 جنيها للتدخين بالمحطات أو داخل القطارات.
- 200 جنيه العبث بالمعدات الخاصة بالقطارات.
- 600 جنيه الركوب على أسطح القطارات.
- 200 جنيه حمل أي مواد قابلة للاشتعال.
- 50 جنيها إلقاء المخالفات أو لصق ملصق بالقطارات.
- 421 جنيها نقل الحيوانات الأليفة بالقطارات.
- 50 جنيها عدم ارتداء الكمامة.

مخالفات ركوب القطارات السلوكيات الخاطئة تذكرة القطار السكة الحديد غرامات السكة الحديد

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