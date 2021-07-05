بعد الموافقة علي 50 مادة بقانون المالية الموحد .. "الشيوخ "يرفع الجلسة العامة
كتب- نشأت علي:
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية الموحد، على أن يتم استكمال المناقشة غدا الثلاثاء.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.
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