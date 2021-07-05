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بعد الموافقة علي 50 مادة بقانون المالية الموحد .. "الشيوخ "يرفع الجلسة العامة

03:17 م الإثنين 05 يوليه 2021
بعد الموافقة علي 50 مادة بقانون المالية الموحد .. "الشيوخ "يرفع الجلسة العامة

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية الموحد، على أن يتم استكمال المناقشة غدا الثلاثاء.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.

جلسة مجلس الشيوخ الجلسة العامة قانون المالية الموحد عبدالوهاب عبدالرازق

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