رئيس جامعة الأزهر : مشروع قاعدة بيانات الرسائل والبحوث العلمية وفر الوقت والتكلفة على الباحثين

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن مشروع قاعدة بيانات الرسائل والبحوث العلمية سييسر على الباحثين ويوفر عليهم الوقت والجهد ويتواكب مع متطلبات العصر حيث يتيح لهم البيانات التفصيلية للرسائل العلمية بالجامعة علاوة علي إتاحة النتاج العلمي للجامعة من كتب وبحوث على شبكة المعلومات وموقع الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار إلى أن الأساليب الحديثة تساعد الباحثين في الحصول على المعلومة دون عناء بما يثري منظومة البحث العلمي والتبادل بين الجامعات المختلفة، مقدماً الشكر لكلية الدراسات العليا برئاسة الدكتور عبدالله سرحان عميد الكلية وللسادة أعضاء هيئة التدريس القائمين على هذا المشروع الذي استطاع الانتهاء من تسجيل وأرشفة نحو 25 ألف رسالة علمية (ماجستير-دكتوراه) تشمل القطاعات الثلاثة؛ اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، وهو مايتيح للباحثين وطلاب (الماجستير والدكتوراه) الحصول على براءات التسجيل دون تحمل عناء السفر والمرور على عديد من الكليات والجامعات؛ للتأكد من أن موضوع بحثه لم يسبق تسجيله.

ومن جانبه عبر الدكتور عبدالله سرحان عميد الكلية عن بالغ تقديره لإدارة الجامعة لدعمها المتواصل مؤكدا أن الكلية يدرس بها قطاع كليات الشريعة واللغة العربية وامتحاناتها تجرى الآن بانتظام في القاهرة والوجهين البحري والقبلي.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن اسماعيل مدير قاعدة البيانات أن معلومات قاعدة البيانات تيسر على الباحثين حيث يمكن البحث باسم الباحث أو البحث أو المجلة وبها أسماء المشرفين على الرسالة إضافة إلى بيانات كل الباحثين وأماكن وجود الرسالة في المكتبة أو الأماكن الموجودة فيها للاطلاع عليها، مشيرا إلى أن العمل في القاعدة بدأ في 201‪8 وبفضل الله جمعنا من كل الكليات بيانات الرسائل حتى التي كانت مكتوبة بخط اليد.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته جامعة الأزهر، اليوم الاثنين.