بتعويضات 4 مليارات جنيه.. الطرق والكباري: إزالات جديدة لعقارات الدائري قريبا

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تصوير- علاء أحمد

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه سيتم عقب الانتهاء من توسعة الدائري لـ7 أو 8 حارات البدء في إنشاء طريق خدمة سطحي.

وأضاف مصطفى، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، أن طريق الخدمة السطحي سيكون بعرض 10 أمتار لكل اتجاه يمينا ويسارا على الدائري وبطول الطريق.

وأكد أنه ستكون هناك مرحلة ثانية من الإزالات في الدائري لإنشاء طريق خدمة سطحي، وهو الذي ستكون عليه حركة مرورية أسفل الدائري ليسلم مطالع ومنازل الطريق الدائري ويتم إلغاء السلالم بشكل نهائي.

وتابع أن إجمالي عدد المنازل المستهدف هدمها يقارب الـ1000 منزل على جانبي الطريق الدائري على مرحلتين.

وأشار إلى أن تكلفة تعويضات هدم المنازل التي يتطلبها تطوير الطريق الدائري تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، وهي ليس لها علاقة بتكلفة تطوير الطريق التي تبلغ 10 مليارات جنيه.