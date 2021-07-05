رئيس الوزراء: التطعيم بلقاح كورونا سيكون سنوياً

كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاثنين، إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة تحت اسم "فاكسيرا-سينوفاك" صُنع في مصر.

وعرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حالياً إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع.

وأوضح مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش تفقد إنتاج اللقاحات، أنه من المنتظر أن يكون التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "سنوياً" لزيادة المناعة لدى المواطنين.