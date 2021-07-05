بعد قليل.. مدبولي يشهد إنتاج لقاح كورونا في "فاكسيرا"
كتب- محمد سامي:
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.
ومن المقرر، أن يتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح قدرات فاكسيرا التصنيعية لكافة التطعيمات واللقاحات ومنها لقاح كورونا.
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