بعد قليل.. مدبولي يشهد إنتاج لقاح كورونا في "فاكسيرا"

كتب- محمد سامي:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، إنتاج لقاح كورونا بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.

ومن المقرر، أن يتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح قدرات فاكسيرا التصنيعية لكافة التطعيمات واللقاحات ومنها لقاح كورونا.