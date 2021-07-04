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​جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 20 هاتفًا على جسد موظفَين

11:08 م الأحد 04 يوليه 2021
​جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 20 هاتفًا على جسد موظفَين

احباط تهريب هواتف محمولة

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الأحد، إن رجال الأمن الجمركي أحبطوا محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، أخفاها ضابطا حركة بإحدى شركات الطيران الكبرى العاملة بمطار القاهرة الدولي.

اشتبه ياسر عبدالمنعم، أثناء قيام رجال الأمن الجمركي بالإشراف على حركة الدخول والخروج من باب الزيرو، الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي وشركات الطيران، في اثنين من موظفي إحدى شركات الطيران، وتفتيشهما ذاتيًّا تبين وجود 20 هاتفًا محمولًا ماركة آيفون، مخبأة على جسم الموظفَين .

وقرر مصطفى السيد، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي لهما.

تهريب هواتف مطار القاهرة ?جمارك مطار القاهرة الهواتف المحمولة

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