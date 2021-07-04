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استخراج التراخيص بدأ.. ننشر ارتفاعات المباني الجديدة في المدن بحد أقصى 5 أدوار

12:14 م الأحد 04 يوليه 2021
استخراج التراخيص بدأ.. ننشر ارتفاعات المباني الجديدة في المدن بحد أقصى 5 أدوار

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد نصار:

بدأت المحافظات، اليوم الأحد، تطبق المنظومة البنائية الجديدة والتي تتضمن ضوابط واشتراطات البناء وأيضا نظام إصدار التراخيص الجديدة، وذلك على مستوى المدن بمحافظات الجمهورية.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة تحديد ارتفاعات المباني السكنية المطلة على الشوارع على النحو التالي:

1- الشوارع أقل من 8 متر في العرض: (الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "10 أمتار" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + دورين").

2- الشوارع عرض من 8 لـ 12 مترا: (الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "13 مترا" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + 3").

3- الشوارع عرض أكثر من 12 مترا: (الحد الأقصى للارتفاع بالمتر "16 مترا" - الحد الأقصى للارتفاع بالدور "أرضي + 4").

ونصت الاشتراطات أيضا على أن الحد الأقصى لارتفاع سقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

عاصم الجزار المنظومة البنائية الجديدة وزارة الاسكان ارتفاعات المباني الجديدة

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