الرعاية الصحية تطلق منصة رقمية للتواصل بين العاملين



كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق أول منصة رقمية للتواصل بين العاملين في العامة للرعاية الصحية، ومنهم أعضاء المهن الطبية، بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور أحمد السبكي، الاجتماع الشهري الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، رقم (41)، بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح السبكي، أن المنصة عبارة عن تطبيق الكتروني تحت اسم Care Connect، وتتيح التواصل بين جميع العاملين في الهيئة على مختلف المستويات العليا والقيادية الإشرافية والتكرارية والوسطى وغيرها، ومن مختلف التخصصات الطبية والإدارية وبمختلف الإدارات والمنشآت التابعة للهيئة.

وأشار السبكي، إلى أن الهدف من المنصة هو تبادل الخبرات والأفكار والتواصل الفعال بين الأفراد العاملين بالهيئة، وخاصة أفراد المهن الطبية، وإتاحة خدمات كثيرة للعاملين ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، وذلك علاوة على أنها تتيح مجالًا للتنسيق والنقاش بين العاملين في تطوير الخدمات بما يسهم في الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمتعاملين والوصول إلى أعلى نسب من إرضائهم، فضلًا عن أنها تعد خطوة من خطوات الهيئة نحو التحول الرقمي لكل آليات العمل واستراتيجيتها في رقمنة الخدمات كجزء من رؤية مصر 2030.

وأضاف، أن هذه المنصة تمثل خطوة لبناء جسور من التواصل بين الإدارات العليا بالهيئة والعاملين وكذلك بين العاملين وبعضهم، وتعد نقطة انطلاقة جديدة لهيئة الرعاية الصحية، كأول مؤسسة توفر منصة تواصل بين العاملين وخاصة أعضاء المهن الطبية، مؤكدًا استراتيجية الهيئة في أن تصبح هيئة ذكية رقمية لا ورقية بما يحسن من بيئة العمل وييسر تقديم الخدمات للمتعاملين ويضمن الارتقاء المستمر بالعمل وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للهيئة في ضوء رؤية مصر 2030.

وتابع السبكي: أنه يمكن تحميل التطبيق الإلكتروني Care Connect على الهواتف المحمولة سواء التي تعمل بنظام الاندرويد وكذلك الآيفون من خلال روابط الكترونية تم نشرها والتوعية بها من خلال جروب عمل الهيئة، لافتًا إلى أنه بالفعل شهدت المنصة العديد من التفاعلات الإيجابية بين العاملين وطرحهم الكثير من المقترحات والمتطلبات لزيادة فوائد المنصة وتم العمل على تنفيذها وذلك خلال فترة التشغيل التجريبي للمنصة والتطبيق الالكتروني.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على التعاون المثمر مع كافة شركاء النجاح، ومنها شركة البالطو للخدمات الطبية والذي سبق التعامل معها في توفير الاستشارات الطبية عن بعد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وخاصة وقت جائحة كورونا، موجهًا الشكر لكل من يقدم دعمه وتعاونه مع الهيئة في توفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

جدير بالذكر، أنه حضر اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والذي يضم كلًا من الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.