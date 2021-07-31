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أبليكشن وCV.. زحام على التقدم في ملتقى شغلني السادس للتوظيف

02:54 م السبت 31 يوليه 2021
أبليكشن وCV.. زحام على التقدم في ملتقى شغلني السادس للتوظيف

ملتقى شغلني

كتب- يوسف عفيفي:

شهد الملتقى السادس للتوظيف "شغلني"، زحاما شديداً من الشباب على التقدم للوظائف المتاحة في الملتقى من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري.

ويقف الشباب بالطوابير أمام المنافذ المخصصة للشركات بالملتقى، للتقدم الوظائف المتاحة، وذلك بملء البيانات الشخصية على أبليكيشن أو تقديم الـ CV الخاص بكل شاب وتسليمها لمناديب الشركات الموجودة.

وقال أحمد سعيد شاب من محافظة القاهرة، إنه جاء منذ الساعة الثامنة صباحا، للتقدم على الوظائف المتاحة في الملتقى، لافتاً إلى أنه سمع عن الملتقى من زملائه، وقرأ تفاصيله على الإنترنت.

وأضاف سعيد لمصراوي، أن الوظائف المتاحة تناسب معظم المؤهلات الحالية، وهناك إقبالا من الشباب على التقدم للوظائف للعمل بداية من عمال المخازن ومروراً بالشؤون الإدارية ومناديب وحتى الطب والصيدلة.

وأشار إلى أنه تقدم على وظيفة صيدلي في إحدى الشركات العاملة في مجال الطب وتصنيع الأدوية، ويأمل أن يتم قبوله للعمل في هذه الشركة.

وانطلقت فعاليات الملتقى صباح اليوم، بمبنى الجريك كامبس بوسط البلد، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية بالسوق، وسط إقبال كبير.

ويتيح الملتقى السادس للتوظيف 7 آلاف فرصة عمل للشباب، مقدمة من أكثر من 30 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، في مجال العقارات، والسيارات، والأغذية، والاتصالات، والمدفوعات الإلكترونية، والتصنيع.

وتنوعت فرص العمل لتشمل طب وصيدلة، وهندسة، وسياحة وفنادق، ومحاسبة وخدمة عملاء، وفنيين ومحاسبين ومبيعات، وعمال مخازن وكول سنتر وأمن، بمختلف الشركات المتاحة داخل الملتقى.

جدير بالذكر، أن ملتقى شغلني السادس للتوظيف، يأتي بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي في إطار برنامج "فرصة" بأكثر من ٧ آلاف فرصة عمل في مختلف المؤهلات والتخصصات.​

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