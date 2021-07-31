Masrawy logo white

مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر الإفتاء

02:53 م السبت 31 يوليه 2021
مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر الإفتاء

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، توافد كبار ممثلي مؤسسات الافتاءات والمراكز الإسلامية، للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء، والذي تبدأ فعالياته بعد غد الاثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر بالمطار/ وصل كل من الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك السابق، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والشيخ نور الحق قادري وزير الشئون الدينية بباكستان، والدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.

يذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومي 2-3 أغسطس، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من 85 دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.​

مطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العالمي السادس للإفتاء مؤتمر الإفتاء

الخبر التالى:

أبليكشن وCV.. زحام على التقدم في ملتقى شغلني السادس للتوظيف

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تعمق منخفض الهند.. الأرصاد تعلن ذروة ارتفاع الحرارة والطقس خلال أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا