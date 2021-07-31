مطار القاهرة يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر الإفتاء

كتب - محمد عبيد

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، توافد كبار ممثلي مؤسسات الافتاءات والمراكز الإسلامية، للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للإفتاء، والذي تبدأ فعالياته بعد غد الاثنين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت مصادر بالمطار/ وصل كل من الدكتور مصطفى سيريتش رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك السابق، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والشيخ نور الحق قادري وزير الشئون الدينية بباكستان، والدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.

يذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومي 2-3 أغسطس، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي .. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من 85 دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.​