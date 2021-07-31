رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش حرب إحدى وحدات المنطقة الجنوبية -فيديو

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم السبت، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية، والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كل الأسلحة والتخصصات؛ لدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها .

وأعقب ذلك المرور على القوات المنفذة للتفتيش؛ للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات .

والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس مع باقي وحدات المنطقة وعناصر من الأفرع الرئيسية؛ حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ لما يبذلونه من جهود وتضحيات للقضاء على عمليات التهريب والتسلل وأعمال الهجرة غير الشرعية والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات .

وناقشهم فريد في أسلوب تنفيذ مهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض إليها.

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بما لمسه من الاستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة لرجال المنطقة الجنوبية العسكرية وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها؛ لحماية الوطن وصون مقدساته .

وطالب فريد رجال المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وصقل مهارة الضباط لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كل المخاطر والتهديدات التي يمكن التعرض إليها خلال تنفيذ مختلف المهام والحفاظ على الأمن القومي المصري .