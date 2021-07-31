حدث ليلاً| الصحة تكشف عن نسخة شهادة تطعيم كورونا المميكنة.. والأرصاد توضح تفاصيل الطقس

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

4 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 545 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229 ألفا و712 شخصا حتى اليوم.

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​شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت والظواهر الجوية المسيطرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات خبراء الإدارة العامة للتحاليل بشأن حالة طقس السبت، إذ يتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، نهارًا.

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وفاة مسئول مكافحة العدوى بمستشفى "الحميات" في دمياط متأثرة بكورونا

نعى الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة دمياط، حنان الحديدي، مسئول مكافحة العدوى بمستشفى الحميات، بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، الجمعة.

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مصدر أمني ينفي تعرض قيادات الإخوان لانتهاكات أو أزمات صحية داخل السجون

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض أى من قيادات الجماعة الإرهابية المحكومة عليهم لأية أزمات صحية أو انتهاكات داخل السجون، مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

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الصحة تكشف عن نسخة شهادة تطعيم لقاح كورونا المميكنة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن نسخة الشهادة الإلكترونية، المقرر منحها للمواطنين المسافرين للخارج، التي تفيد تلقيهم لقاح فيروس كورونا، لتسهيل مهمة السفر للخارج للمواطنين.

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إحالة 6 أطباء بمستشفى شبين القناطر المركزي للتحقيق

أحال الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، 6 من الأطباء للتحقيق، لتركهم العمل دون إذن.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة على مستشفى شبين القناطر المركزي، للوقوف على حالة سير العمل وانضباطه والاطمئنان على المرضى.

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العراق: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم إرهابي لداعش بصلاح الدين

قتل عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي 3 من عناصر الأمن العراقي وشخص مدني، وأصابوا عنصر أمن و4 مدنيين، في هجوم شنه عناصر التنظيم؛ استهدف مجلس عزاء بمحافظة صلاح الدين.

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اليمن يدين اعتداء ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية سعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم الجمعة، اعتداء إرهابيا لمليشيات الحوثي الانقلابية على سفينة تجارية سعودية في مدخل البحر الأحمر بطائرات مسيرة مفخخة.

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السعودية تعلن وقوفها إلى جانب تونس في مواجهة الأزمة الاقتصادية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن وقوف بلاده إلى جانب تونس ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

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الرئيس التونسي: ما يجري في البلاد يهدف إلى حماية الحقوق والحريات

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن ما يجري في تونس يهدف إلى حماية الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال استقباله ثلاثة صحفيين من نيويورك تايمز، بقصر قرطاج الرئاسي، عقب انتشار أنباء عن توقيفهم من قبل الأمن التونسي.

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"الداخلية العرب" يستنكر العملية الإرهابية الحوثية لمحاولة استهداف سفينة تجارية سعودية

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها المليشيا الحوثية، أمس الجمعة، والتي حاولت من خلالها الاعتداء على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة مفخخة جنوب البحر الأحمر.

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صاروخ "أريان 5" ينطلق إلى الفضاء حاملا قمرين اصطناعيين

انطلق صاروخ من طراز "اريان-5" يحمل قمر اتصالات اصطناعي متقدم يوم الجمعة من ميناء كورو الفضائي في جويانا الفرنسية، حسبما قالت شركة الفضاء الأوروبية "اريان سبيس".

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واشنطن تأسف لتقليص عدد العاملين بالسفارة الأمريكية في روسيا

أبدت الإدارة الأمريكية أسفها على القيود التي فرضتها موسكو على عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن اليوم الجمعة أن الحكومة الروسية ستمنع الولايات ا لمتحدة بداية من أغسطس المقبل من توظيف أشخاص روس أو من دولة أخرى في ممثلياتها الدبلوماسية داخل أراضيها، ولا يستثنى من ذلك إلا أفراد الأمن.

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قراصنة روس يواصلون هجماتهم الإلكترونية رغم تحذيرات بايدن

قال باحثون أمنيون اليوم الجمعة، إنهم اكتشفوا حملة قرصنة مستمرة نفذها أشخاص يشتبه في أنهم جواسيس روس يواصلون شن هجمات وسط ضغوط أمريكية على الكرملين للحد من الاختراقات الإلكترونية المزعومة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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ألمانيا تصنف أندورا كمنطقة عالية الإصابة بكورونا بسبب العدوى

صنفت الحكومة الألمانية إمارة أندورا على أنها منطقة عالية الإصابة بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)في الدولة الصغيرة.

ورفع معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض تصنيفه لأندورا يوم الجمعة، في التغيير الوحيد في تقييمه الأسبوعي للوضع.

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