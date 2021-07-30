Masrawy logo white

إقبال كثيف.. وزيرة التضامن تمد العمل بـ"ديارنا مارينا" من 4 عصرًا إلى 4 فجرًا

05:56 م الجمعة 30 يوليه 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة ساعات العمل اليومية بمعرض "ديارنا" مارينا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام في مارينا 5 بمدينة العلمين الجديدة، ليفتح أبوابه للجمهور بداية من الرابعة عصرًا بدلًا من 6 مساء ويستمر حتى الرابعة فجرًا.

ويأتي القرار نظرًا للإقبال الكثيف الذي يشهده المعرض منذ انطلاقه في الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتي الرابع والعشرين من أغسطس المقبل 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ثلاثة آلاف منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا.

وتتضمن المعروضات المشاركة في معرض "ديارنا" مارينا المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات والآرابيسك والإكسسوارات المنزلية والكوروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين.

نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا الحرف اليدوية

الخبر التالى:

الجيزة: كسر خط مياه على طريق المريوطية (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا