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شيخ الأزهر يهنئ المملكة المغربية باليوم الوطني

04:52 م الجمعة 30 يوليه 2021
شيخ الأزهر يهنئ المملكة المغربية باليوم الوطني

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببرقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي الشقيق؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمغرب.

ودعا شيخ الأزهر، الله تعالى أن يديم على المملكة المغربية نعمتي الأمن والأمان، وأن يمن على هذا الشعب العربي بمزيد من التقدم والازدهار.

أحمد الطيب الأزهر الشريف الملك محمد السادس المغرب اليوم الوطني للمغرب

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