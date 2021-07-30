انخفاض عجز الموازنة.. و93 مليار جنيه فائضًا أوليًا في صحف اليوم

القاهرة - أش أ:

أبرزت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها انخفاض عجز الموازنة إلى 4 ر 7 %.. و93 مليار جنيه فائضًا أوليًا، وطمأنة الحكومة للمواطنين بأنه لا زيادة في أسعار السلع التموينية.

فمن جانبها تناولت - صحيفة الأهرام - تحت عنوان " انخفاض عجز الموازنة إلى 4 ر 7 % .. و93 مليار جنيه فائضا أوليا.. سداد 170 مليار جنيه للتأمينات.. وتوفير ١٤٨٫٢ مليون جرعة لقاح" إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، أن الموازنة العامة حققت خلال العام المالي 2020 / 2021 مؤشرات مالية أفضل من المستهدف والمُحقق خلال العام المالي السابق له، حيث انخفض العجز الكلي للموازنة إلي ٧٫٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له.

وأضاف معيط أن الموازنة العامة سجلت، خلال العام المالي الماضي، فائضا أوليا قدره ٩٣٫١ مليار جنيه (١٫٥% من الناتج المحلي الإجمالي)، علي الرغم من حرص الحكومة علي تلبية المتطلبات المتزايدة لجميع احتياجات القطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلي أن وزارة المالية وفرت احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة عبر تخصيص ما يزيد علي ١٨ مليار جنيه لهذا الغرض، كما قامت الوزارة بسداد مستحقات «صندوق التأمينات والمعاشات» طرف الخزانة البالغة ١٧٠ مليار جنيه، بينما شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة بشكل كبير.

وأضاف أنه تم توفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد علي ٢٦٥ مليار جنيه، وبنسبة زيادة ١٦%، وحول مخطط توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلي أنه من المقرر أن يصل من لقاح «سينوفاك» مواد خام خلال الفترة من شهر أغسطس المقبل، وحتي نهاية العام، ما يكفي لتصنيع ٧٠٫٢ مليون جرعة، إلي جانب توريد ٧٨ مليون جرعة من لقاحات مختلفة، لافتة إلي أنه بذلك يصل إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتي نهاية العام إلي١٤٨٫٢مليون جرعة تكفي لتطعيم ٨٣٫٧ مليون مواطن.

فيما قالت - صحيفة الأخبار - تحت عنوان " 28 مليار جنيه دعما للمصدرين وفق مبادرة السداد الفورى.. 1600 شركة تتقدم للمرحلة الثالثة والصرف نهاية سبتمبر" إن محمد معيط وزير المالية، أكد أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفورى لاقت إقبالا ملحوظا من المصدرين خلال فترة تلقى الطلبات من 4 إلى 29 يوليو الحالي، حيث تقدمت أكثر من 1600 شركة مصدرة ترغب في الاستفادة من المبادرة؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

وقال الوزير، إنه تم تلقى طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من المبادرة بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف خلال الفترة من آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر القادم بخصم تعجيل سداد 15٪، وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تعد استكمالا لما حققناه من نجاحات في المرحلتين السابقتين.

وأضاف الوزير، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورا بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، وأوضح أن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.

وأشار إلى أنه تم مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وأكدت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، أن المبادرات الخمس السابقة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة ، وأشارت إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

من جانبها قالت - صحيفة الجمهورية - تحت عنوان "الحكومة تطمئن المواطنين لا زيادة في أسعار السلع التموينية " إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنا مع رفع أسعار البنزين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أمس انه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.. مؤكدة انه لا صحة لارتفاع أسعار السلع التموينية تزامنا مع رفع أسعار البنزين، وشدد المركز على استقرار اسعار السلع الغذائية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع «جمعیتی» دون أی زیادات مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة.. موضحا أن عمليات نقل السلع الغذائية بين المحافظات تتم عبر شاحنات نقل تعتمد معظمها على منتج السولار، والذي لم يشهد تحريكاً في أسعاره ضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مما يعني ان عملية نقل السلع لن تتأثر مع الزيادة الأخيرة.



وأشار إلى تشديد الرقابة على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أى ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، تم صرف ما يقرب من 96٪ من الحصص التموينية عن شهر يوليو ٢٠٢١ حتى الآن حيث يتم صرف نحو ۲۸ سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية «الزيت والسكر والارز والمكرونة» فضلا عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بأسعار اقل من مثيلاتها بالأسواق.

أما صحيفة - المصري اليوم - فنقلت تحت عنوان " تجارب سريرية لأول دواء يعالج «كورونا» عبر الاستنشاق «الصحة»: توريد ٤٠ مليون جرعة «سبوتنيك وجونسون»" عن دراسـة، نشرت نتائجها دورية «العلاجات المتقدمة»، قولها إن فريقا بحثيا من أقسام علم الأدوية والصيدلة والأحياء الدقيقة، بكلية الـطـب فـي جـامـعـة هـونـج كـونج، توصل إلى تطوير تركيبة مسحوق جاف قابل للاستنشاق من عقار «تامباروتين»، وثبتت فعاليته على نطاق واسع ضد فيروسات كورونا والإنـفـلـونـزا ومـتـلازمـة الـشـرق الأوسط التنفسية «ميرس»، ويتوقع أن تنطلق التجارب السريرية خلال الفترة المقبلة.

ع لى صعيد مـتـصـل، قـررت الولايات المتحدة الأمريكية منح المـزيـد مـن الـلـقـاحـات إلـى دول إفريقية، وذلك في محاولة لخفض معدل انتشار المرض، ومن المقرر أن تتلقى جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة ما يزيد على 5.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر».

وأعلنت شركة فايزر الأمريكية بدء تجارب لاختبار مدى فاعلية النسخة المطورة من لقاح كورونا في مكافحة انتشار المتحور «دلتا»، الذي يتسم بأنه الأوسع انتشارا. محليا، أكدت الدكتورة هالة زايـد، وزيـرة الصحة والسكان، أن مـعـدل الإصـابـة بـكـورونا والـوفـيـات الأسـبـوعـي فـي مصر يشهد انخفاضا، واستعرضت، خلال اجتماع مجلس الـوزراء، أمـس، بمـقـر الحـكـومـة بمدينة العلمين الجديدة، الموقف الخاص بالمتغيرات الطارئة على الفيروس.

وتطرقت الوزيرة إلى مستجدات المـوقـف الـوبـائـي فـي مـصـر، وأشارت إلى أن مخطط توريد اللقاحات، خلال الفترة المقبلة، يتضمن وصول مواد خام من لقاح سينوفاك خلال الفترة من شهر أغسطس وحتى نهاية العام؛ تكفى لتصنيع ۷۰٫۲ مليون جرعة، إلى جـانـب تـوریـد ۲۰ مليـون جرعة من لقاح «سبوتنيك»، و٢٠ مليون جرعة من لقاح «جونسون».