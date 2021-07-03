الجيزة: استمرار أعمال تبطين ترعة الحوامدية (صور)

كتب- أسامة علي:

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال مشروع تبطين الترع بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيسبوك، مجموعة من الصور من متابعة أعمال التبطين والتدبيش بترعة الحوامدية في منطقة مسجد أسامة بن زيد.

ويجري تطوير ترعة الحوامدية بمحافظة الجيزة في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.