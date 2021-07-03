Masrawy logo white

الكنيسة تحيي ذكرى الأربعين لرحيل الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الشايب

04:00 م السبت 03 يوليه 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مينا غالي:

أقيم صباح اليوم السبت في دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر قداس ذكرى الأربعين لمثلث الرحمات المتنيح الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير.

وتولى خدمة القداس نيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، وشاركه من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقاده، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر. ووفود عن أديرة القديس الأنبا بيشوي والسريان بوادي النطرون، والمحرق بأسيوط، والرزيقات والفاخوري بالأقصر، وممثلون عن إيبارشيات أسوان، دشنا، طما، البحر الأحمر، إلى جانب مجمع رهبان الدير.

كما حضر للتعزية نيافة الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر وطيبة للأقباط الكاثوليك وبرفقته عدد من الكهنة.

كان نيافة الأنبا سلوانس توفي، يوم ٢٥ مايو الماضي، عن عمر تجاوز ٧٥ عامًا، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٤٣ سنة منها ٢٢ سنة أسقفًا.

الأنبا سلوانس دير الشايب الأنبا باخوميوس وادي النطرون الأنبا بيشوي الأقباط الكاثوليك

الخبر التالى:

لسد العجز.. طلب مناقشة بشأن خطة الحكومة للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا