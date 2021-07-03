أراضي جمعيات الإسكان التعاوني.. الإسكان تعلن موعد بدء الحجز لـ12 مدينة جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة اللواء د.م. حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة، فتح باب التقدم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني، في عدد من المدن الجديدة.

وأوضحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن المدن التي سيجرى طرح الأراضي بها هي (العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر بشرق بورسعيد – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة).

وأضافت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار مخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم منظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وأيضًا في إطار البروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 19 يناير 2014 لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة.

وأشارت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أن كراسة الشروط والإقرارات ودراسة الجدوى ستباع بالمقر الرئيسي للهيئة (3 ش سمير عبدالرؤوف– امتداد مكرم عبيد– مدينة نصر– القاهرة)، وذلك بدءا غدا الإثنين الموافق 5 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى يوم الخميس الموافق 29 يوليو الحالي، على أن تسلم الكراسة لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، بحيث يكون آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021.

ولفتت الهيئة، إلى أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضي لمشروعاتها في أكثر من مدينة، بشرط أن تكون في نطاق عملها، وفي حال فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقي الطلبات تلقائيا.

وأكدت الهيئة أن الالتزامات المالية، وأسلوب السداد طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط، على أن يتم الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية، ومقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان.

وحددت الهيئة أرقام (22724897 – 22724898 – 22728653)، وذلك للاستعلام والرد على أي استفسارات.