السيسي يستقل ميسترال جمال عبد الناصر لمشاهدة المناورة الاستراتيجية (قادر 2021)

كتب- محمد نصار:

استقل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الميسترال (جمال عبد الناصر)؛ إيذانا بانطلاق المناورة الاستراتيجية (قادر2021) بقاعدة (3 يوليو) البحرية بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية.

واعتلى المسترال حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) إلى رفقة الرئيس السيسي: ضيوف مصر من بينهم ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل من اللواء بحري أركان حرب حازم حامد رئيس شعبة التدريب البحري عن الأنشطة القتالية المخطط تنفيذها أثناء المناورة الاستراتيجية (قادر 2021).

وانطلقت المناورة بتقدم تشكيل جوي، بقوة رفع من طائرات متعددة المهام (إف 16)؛ لتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوي لمنافذ القيادة والسيطرة ومنطقة العمليات، حيث بدا لهم اكتشاف سفينة مشتبه بها "غير منصاعة"، تقوم بتقديم الدعم للجماعات الإرهابية؛ وصدرت الأوامر باقتحام السفينة بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام "رأسي وأفقي" على السفينة المتواجدة.

كما تقدم تشكيل من اللنشات القتالية محملة بعناصر القوات الخاصة؛ لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بأسلحة مختلفة.

وظهر تشكيل جوي محمل بعناصر من القوات البحرية؛ لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفينة المشتبه بها.